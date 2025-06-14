Папа Римский призвал Израиль и Иран к миру

Папа Римский Лев XIV заявил, что обеспокоен возникшей напряженностью между Ираном и Израилем, и призвал к ответственности и рассудительности во имя безопасности мира. Его слова приводит ТАСС.

Понтифик подчеркнул, что сейчас перед политиками стоит задача обеспечить мир без ядерной угрозы. По его словам, достичь этого необходимо через взаимоуважительное общение, чтобы в мире могли сосуществовать справедливость, братство и благополучие.

Глава Римского престола добавил, что ни одно государство не должно угрожать существованию другого, все должны работать над созиданием мира, гарантиями безопасности и достоинства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.