Авиационную опасность объявили в российском регионе

Авиационную опасность объявили в Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Внимание! Авиационная опасность! Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Утром министерство обороны России сообщило, что за ночь над территорией России сбили 66 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Временные ограничения полетов вводились в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска, сейчас они сняты. Под контролем ВСУ в Часовом Яре остался только один район, заявил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. При взятии под контроль населенного пункта Петровское были ликвидированы иностранные наемники, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

В ночь на 14 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении обломков БПЛА в Невинномысске после работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее FPV-дрон атаковал легковушку в Белгородской области.