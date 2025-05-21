Взрыв в ставропольской квартире попал на видео

Появилось видео с моментом взрыва квартиры в Ставрополе

Появилось видео с моментом взрыва квартиры на Тухачевского в Ставрополе. Кадры опубликовал Telegram-канал «Нетипичный Ставрополь».

На видео попал момент, как стены квартиры на верхнем этаже дома разлетаются от внезапного взрыва.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. 18-этажный дом отключили от света, газа и воды. На место ЧП прибыли спасатели. В результате взрыва повреждения получили пять этажей соседнего дома. Там образовалась пробоина в стене, ограждение двух балконов разорвано, выбиты окна в семи квартирах, говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 50 машин получили повреждения в результате взрыва газа в доме.