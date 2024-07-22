Из-за взрыва в Апшеронске произошло обрушение строительных лесов

Из-за взрыва в торговом центре на улице Ворошилова в Апшеронске произошло обрушение строительных лесов. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно на площади 100 кв. м, с последующим возгоранием на площади 30 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Пожар в торговом центре ликвидировали за 10 минут — он возник в 7:55 по мск и был потушен к 8:05 по мск. На месте происшествия продолжают работать 28 спасателей, используется 10 единиц техники. Одного из пострадавших при взрыве удалось извлечь из-под завалов.

До этого предварительной причиной взрыва в ТЦ в Апшеронске была названа утечка газа. Известно о 14 пострадавших. Изначально сообщалось, что одна из попавших под завалы сотрудниц аптеки не выходила на связь. Пока неизвестно, была ли она тем спасенным МЧС пострадавшем, о котором говорилось выше.

Ранее в Макеевке в ДНР произошел взрыв в жилом доме.