В Алтайском крае частично обрушился многоквартирный дом

МЧС: в Алейске частично обрушился многоквартирный дом во время ремонта

В городе Алейске Алтайского края частично рухнул угол многоквартирного жилого дома. Информацию об этом разместило региональное управление МЧС на своем сайте.

Как уточняется, здание на улице Сердюка частично обрушилось во время ремонта. Причиной, по предварительной версии, стал подмыв фундамента. Пострадавших, по имеющимся данным, нет.

Жителей дома переселяют в пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечено более 20 специалистов и 8 единиц техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге частично обрушились строительные леса на одном из домов на Загородном проспекте. Фрагменты лесов упали на улицу, что могло создать опасность для прохожих. Тем не менее о пострадавших не сообщается. По факту произошедшего инициирована проверка.

Ранее МЧС сообщило об обрушении строительных лесов после взрыва газа в ТЦ в Апшеронске.