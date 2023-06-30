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Доктор Мясников рассказал, как геолог, который был с ним в Мозамбике, умер от укусов пчел в плену

Доктор Мясников рассказал об опасности множественных укусов пчел после нападения роя насекомых на детей в Башкирии

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Shutterstock

В Башкирии двое детей сильно пострадали от роя домашних пчел, ужаливших их не менее 465 раз. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил «Газете.Ru», что такое количество укусов может привести к интоксикации и отекам, а для людей с аллергией опасным может быть даже один укус.

«Это в принципе смертельно опасно. Причем, если у человека аллергия, как мы знаем, опасным, смертельно опасным может быть один единственный укус пчелы. Такие люди об этом знают, должны знать. Если у них был уже анафилактический шок, они потом ходят все время с ручкой и шприцом, наполненным адреналином, потому что это единственное, что может спасти жизнь, поскольку время пойдет на секунды. Это те, у которых аллергия. Конечно, такое количество приводит к тяжелым состояниям - интоксикации, отекам. И тоже за таких людей часто приходится бороться», — сказал он.

Мясников напомнил, что работал в группе геологов в Мозамбике. По его словам, один из специалистов умер от большого числа пчелиных укусов, поскольку в плену, куда их захватили на следующий день, ему не была оказана помощь.

«В бытности в мою молодость, когда я работал в Мозамбике врачом группы геологов, у нас вот так один геолог был также жестко искусан пчелами. Он не мог передвигаться, и так получилось, что группу геологов как раз на следующий день захватили в плен. И уже в плену он умер. Так что это серьезная вещь», — добавил он.

Накануне пресс-служба детской больницы Стерлитамака сообщила, что 26 июня в Башкирии рой пчел напал на двух братьев. По данным медучреждения, дети без сопровождения родителей вышли на лесную поляну, где на них и напали насекомые. Пострадавшему 8-летнему мальчику удалось сбежать домой и рассказать отцу и дяде, что его старший брат попал под атаку и не может самостоятельно выбраться. Взрослые отправились на указанное место и помогли потерпевшему, разогнав пчел.

После инцидента оба мальчика были доставлены сначала в деревенский медпункт, а затем — в реанимацию детской больницы в Стерлитамаке, где врачи удалили с открытых частей тела пациентов около 465 жал. От укусов пострадали руки и ноги, лица, уши, волосистая часть головы и стопы.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что в аэропорту Пулково вылет рейсов откладывают из-за нашествия пчел.

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