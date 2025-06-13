В Индии на месте крушения самолета извлекли тела более 260 погибших

Сотрудники экстренных служб извлекли не менее 265 тел погибших на месте крушения пассажирского самолета в Индии. Об этом сообщил представитель местной полиции Канан Десаи, передает РИА Новости.

«В больницу [города Ахмадабада] доставлено 265 тел погибших», — рассказал он.

Также в материале приводятся слова министра внутренних дел республики Амита Шаха. Он заявил, что процедура извлечения тел на месте происшествия близится к завершению. В том числе в настоящее время специалисты собирают образцы ДНК, чтобы установить точное количество жертв.

Крушение самолета Boeing 787, принадлежащего компании Air India, произошло 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в индийском штате Гуджарат. Воздушное судно следовало по маршруту Ахмадабад — Лондон, но рухнуло на землю почти сразу после вылета. Всего на борту находились 242 человека.

13 июня издание Hindustan Times со ссылкой на источники сообщило, что на месте происшествия нашли один из двух «черных ящиков» самолета. По информации журналистов, был обнаружен бортовой самописец, который находился в задней части лайнера. Его расшифровкой займется генеральный директорат гражданской авиации.

Ранее на месте крушения Boeing 787 обнаружили двоих выживших.