В Перми двое детей насмерть отравились угарным газом

Двое несовершеннолетних насмерть отравились угарным газом в Перми. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю в Telegram-канале.
В заявлении говорится, что 14 июня в одной из квартир в доме по улице Охотников были обнаружены четыре ребенка в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи и констатировала смерть двоих детей 2007 и 2010 годов рождения.
«Еще двое несовершеннолетних 2011 года рождения госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что на фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.
Сейчас специалисты осматривают место происшествия и изымают предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, криминалисты проводят необходимые экспертизы.
«Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Проводятся иные следственные и процессуальные действия», — отмечается в публикации.
29 мая в Нижнем Новгороде двухмесячный мальчик отравился угарным газом, его доставили в больницу. По данным портала NN.ru, инцидент произошел на Композиторской улице в Ленинском районе. Однако в публикации не уточнялось, при каких обстоятельствах это случилось.
Ранее в российском городе двое взрослых и ребенок отравились угарным газом.