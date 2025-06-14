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В Перми двое детей насмерть отравились угарным газом

СК РФ: двое детей погибли, отравившись угарным газом в жилом доме в Перми
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СУ СК России по Пермскому краю

Двое несовершеннолетних насмерть отравились угарным газом в Перми. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что 14 июня в одной из квартир в доме по улице Охотников были обнаружены четыре ребенка в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи и констатировала смерть двоих детей 2007 и 2010 годов рождения.

«Еще двое несовершеннолетних 2011 года рождения госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что на фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас специалисты осматривают место происшествия и изымают предметы, имеющие значение для следствия. Кроме того, криминалисты проводят необходимые экспертизы.

«Допрашиваются свидетели и потерпевшие. Проводятся иные следственные и процессуальные действия», — отмечается в публикации.

29 мая в Нижнем Новгороде двухмесячный мальчик отравился угарным газом, его доставили в больницу. По данным портала NN.ru, инцидент произошел на Композиторской улице в Ленинском районе. Однако в публикации не уточнялось, при каких обстоятельствах это случилось.

Ранее в российском городе двое взрослых и ребенок отравились угарным газом.

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