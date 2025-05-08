В Нижнем Новгороде двое взрослых и десятилетний ребенок отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде три человека попали в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на улице Крылова. По данным издания, госпитализировали троих человек, среди которых — десятилетний ребенок. Медики оказали пострадавшим помощь.

Информация об их состоянии не уточняется. Об обстоятельствах, при которых это произошло, не сообщается.

До этого подобный случай произошел в Воронеже. В доме на Депутатской улице три человека в возрасте от 54 до 62 лет отравились угарным газом. При этом пострадавшие проживали в разных квартирах, но во всех использовался водяной проточный газовый нагреватель, который подключили к единому газопроводу.

Еще один подобный инцидент произошел в Ульяновске, где семья с маленькими детьми также отравилась угарным газом. После этого случая в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проверит работу организаций, которые ответственны за обслуживание дома.

Ранее в Кисловодске семью с двумя детьми не спасли после отравления угарным газом.