Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде двое взрослых и десятилетний ребенок отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде три человека отравились угарным газом
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Нижнем Новгороде три человека попали в больницу после отравления угарным газом. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на улице Крылова. По данным издания, госпитализировали троих человек, среди которых — десятилетний ребенок. Медики оказали пострадавшим помощь.

Информация об их состоянии не уточняется. Об обстоятельствах, при которых это произошло, не сообщается.

До этого подобный случай произошел в Воронеже. В доме на Депутатской улице три человека в возрасте от 54 до 62 лет отравились угарным газом. При этом пострадавшие проживали в разных квартирах, но во всех использовался водяной проточный газовый нагреватель, который подключили к единому газопроводу.

Еще один подобный инцидент произошел в Ульяновске, где семья с маленькими детьми также отравилась угарным газом. После этого случая в ситуацию вмешалась прокуратура, которая проверит работу организаций, которые ответственны за обслуживание дома.

Ранее в Кисловодске семью с двумя детьми не спасли после отравления угарным газом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами