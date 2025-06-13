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В Росавиации прокомментировали сообщения о «застрявших» в аэропорту Сочи пассажирах

Росавиация: летевшие в Тель-Авив пассажиры покинули аэропорт Сочи, рейс отменен
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Артур Лебедев/РИА Новости

Пассажиры авиакомпании Red Wings, которые должны были лететь в Тель-Авив рейсом WZ-4311, покинули аэропорт Сочи. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале, ссылаясь на перевозчика.

По его словам, пассажиры задержанного рейса получили от авиакомпаний питание и напитки, некоторых разместили в гостиницах. Позднее стало известно об отмене рейса в связи с закрытием воздушного пространства Израиля.

«Пассажирам предложен возврат денежных средств или перевозка в Тель-Авив на ближайших рейсах после снятия ограничений», — говорится в сообщении.

Кореняко также отметил, что на данный момент авиакомпания Red Wings отменила все перелеты в Израиль до 16 июня включительно.

До этого Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Израиль и Иран. Также пилотам было предписано не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака, Иордании и Ирана. Ограничения были выданы Росавиацией в виде извещений NOTAM.

Израильские войска в ночь на 13 июня нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и другим объектам, имеющим отношение к иранской ядерной программе. Операция получила название «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), а ее цель заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Исламской Республики.

Ранее Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 российских аэропортов.

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