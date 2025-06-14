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Четыре российских аэропорта временно не принимают рейсы

Росавиация: аэропорты четырех российских городов временно не принимают рейсы
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал в своем Telegram-канале, что в четырех российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По словам Кореняко, временные ограничения на полеты введены в аэропортах Тамбова, Саратова, Самары и Ульяновска.

Отмечается, что ограничения вводятся для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

До этого Кореняко сообщал, что пассажиры авиакомпании Red Wings, которые должны были лететь в Тель-Авив рейсом WZ-4311, покинули аэропорт Сочи.

По его словам, пассажиры задержанного рейса получили от авиакомпании питание и напитки, некоторых разместили в гостиницах. Позднее стало известно об отмене рейса в связи с закрытием воздушного пространства Израиля.

Также Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в Израиль и Иран. Также пилотам было предписано не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирака, Иордании и Ирана. Ограничения были выданы Росавиацией в виде извещений NOTAM.

Ранее Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из 10 российских аэропортов.

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