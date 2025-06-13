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Мирный житель пострадал при обстреле Новой Каховки в Херсонской области

Мирный житель ранен в Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ
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Evgeniy Maloletka/AP

В результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны украинских вооруженных сил пострадал мирный житель. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ по городу Новая Каховка 13 июня повреждены здание нефункционирующей церкви Рождества Христова, один многоквартирный дом. <...> Мужчина 1958 года рождения получил минно-взрывную травму», — говорится в сообщении.

По данным администрации, также были повреждены ангар неработающего электромашиностроительного техникума и заброшенное здание санстанции.

В ночь на 12 июня в Геническом округе Херсонской области в результате обстрелов со стороны противника пострадали два мирных жителя: мужчина 58 лет и женщина 78 лет. Оба пострадавших были доставлены в Геническую районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В ту же ночь в городе Алешки ВСУ атаковали машину скорой помощи.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.

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