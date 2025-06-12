Сальдо сообщил о последствиях и пострадавших от ночных атак ВСУ в Херсонской области

В ночь на 12 июня в Геническом округе Херсонской области во время вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей— 58-летний мужчина и 78-летняя женщина. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

Пострадавших доставили в районную больницу Геническа, где им оказали медицинскую помощь.

Сальдо добавил, что в городе Алешки ВСУ атаковали машину скорой помощи. В результате удара никто не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

Всего за ночь силы противовоздушной обороны сбили 16 вражеских беспилотников.

Из-за обстрелов была повреждена электроподстанция, что временно оставило без света 82 тысячи жителей в 155 населенных пунктах Ивановского, Новотроицкого, Генического и Нижнесерогозского округов. По словам Сальдо, электроснабжение восстановили к 23:45 11 июня.

Губернатор добавил, что утром 12 июня более 3,5 тыс. человек в десяти населенных пунктах Генического округа вновь остались без электричества из-за аварийного отключения двух подстанций. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Ранее на Западе предупредили Украину о серьезных последствиях после атак на Россию.