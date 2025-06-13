Арестован житель Краснодара, который пьяным сбил подростка

Суд арестовал жителя Краснодара, который пьяным сбил 13-летнего самокатчика в микрорайоне Любимово. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

11 июня пьяный водитель за рулем Cadillac сбил 13-летнего подростка на самокате, а затем врезался в забор. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании этого дела.

«Мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива… По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, во время допроса обвиняемый свою вину признал. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По информации пресс-службы, пострадавший ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

24 мая в Красноярском крае пьяный водитель решил избежать ответственности и скрылся от сотрудников ГИБДД, нырнув в реку.

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