Пьяный водитель скрылся от сотрудников ГИБДД, уплыв по Енисею

В Красноярском крае пьяный водитель решил избежать ответственности и скрылся от ГИБДД, нырнув в реку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 24 мая в поселке Усть-Мана. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 60-летний мужчина с признаками опьянения. Когда полицейские предложили ему пройти освидетельствование, водитель неожиданно выбежал из патрульного автомобиля и бросился в Енисей, пытаясь скрыться вплавь. Позже он сам сдался полиции.

Как выяснилось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в 2022 году по статье 264.1 УК РФ за повторное вождение в пьяном виде. В этот раз суд назначил ему 80 часов исправительных работ по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение полиции. Расследование по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения продолжается.

Ранее пьяный мужчина катался по улицам Петербурга и угрожал водителям пистолетом.