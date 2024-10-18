Пьяный россиянин сбил машину с ребенком и с балалайкой вышел разбираться в ситуации

В Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Костюшко. По данным источника, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.

На видео также заметно, что водитель иномарки достал балалайку и стал на ней играть. Как сообщается в источнике, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. В рамках проверки они выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Амурской области ДТП с участием фуры с фейерверками закончилось салютом.