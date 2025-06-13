Президиум ДУМ РФ осудил нападение Израиля на Иран

Президиум Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) выразил осуждение в связи с нападением Израиля на Иран и призвал к участию Российской Федерации в мирном разрешении конфликта. Это заявление было озвучено в ходе пятничной проповеди врио председателя ДУМ РФ муфтия Дамира Мухетдинова, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что президиум решительно осуждает действия Израиля против Ирана, в результате которых не стало высокопоставленных военных, ученых и мирных граждан, а также были разрушены промышленные объекты, жилые дома и другие элементы гражданской инфраструктуры. Данное нападение, как отмечается в заявлении, становится особенно неприемлемым на фоне усилий международного сообщества, направленных на достижение мирного соглашения по иранской ядерной программе.

«Атака на Иран показывает, что определенные силы на Ближнем Востоке преследуют цель раздувания пожара войны, а не поиска мирных решений. Мы уверены, что конфликт вокруг иранской ядерной программы может быть разрешен путем переговоров, и призываем разумные силы на Западе осознать этот факт и прибегнуть к медиаторским услугам России», — сказал Мухетдинов.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. В результате операции были ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Ранее МИД РФ осудил удары Израиля по Ирану.