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Россиянам назвали десять автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП

Страховщики назвали десять самых аварийных автомобилей России
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Владельцы автомобилей Toyota, Exeed и Skoda чаще других обращаются за компенсацией из-за дорожно-транспортных происшествий в рамках автострахования. Об этом говорится в исследовании «Ренессанс Страхования», которое проведено по заказу «Газеты.Ru». По словам аналитиков, среди десяти самых популярных застрахованных моделей частота ДТП отличается больше, чем в полтора раза.

«В лидерах списка самых аварийных моделей Toyota Camry, Exeed VX, Skoda Octavia, из них один раз в год в ДТП в среднем попадает каждая вторая машина. На четвертом, пятом и шестом месте стоят Chery Tiggo 8 Pro Max, Toyota Land Cruiser и Omoda C5 соответственно. У этих моделей только каждая третья машина раз в год становится участником дорожного инцидента», — говорится в исследовании.

Далее в своеобразном антирейтинге аварийности идут Chery Arrizo 8, Skoda Rapid, Jaecoo J7 и Exeed RX.

За первые пять месяцев 2025 года самой частой причиной ДТП стали камни, которые летят из-под колес других автомобилей (29,3%), отмечается в исследовании. В первую тройку страховых случаев также вошли столкновение с другими автомобилями (27,6%) и наезды на предметы, животных и людей (18,9%).

Помимо этого, частыми причинами ДТП аналитики «Ренессанса» назвали повреждения машин на стоянках и столкновения с другими припаркованными автомобилями.

Ранее Госдума увеличила выплаты при оформлении ДТП по европротоколу.

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