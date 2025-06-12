В Нижегородской области семь человек пострадали в аварии с опрокидыванием авто

В Нижегородской области два человека не выжили после ДТП на трассе М-12

В Нижегородской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с семью пострадавшими. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на автодороге М-12 «Восток», на 596-м километре. Предварительно, у машины автоледи 2003 года рождения отлетело колесо.

«Впоследствии транспортное средство совершило наезд на колесо-отбойный брус, после чего остановилось на правой обочине автодороги», – сообщается в публикации.

Водитель проезжавшего мимо Mitsubishi решил помочь девушке, но в какой-то момент в них врезался третий участник ДТП, после чего перевернулся.

В момент аварии на проезжей части находился пешеход. Его и пассажира, сидевшего в машине у девушки, спасти не удалось. Еще семь человек госпитализировали, подробности об их состоянии и характере травм не уточняются.

Судя по кадрам с места, одну из машин смяло, еще одна получила серьезные повреждения задней части.

Ранее шесть автомобилей столкнулись на Измайловском шоссе в Москве и попали на видео.