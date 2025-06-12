В Нижегородской области трех человек не спасли после ДТП с врезавшимся в дерево авто

В Нижегородской области водитель врезался в дерево, три человека не выжили

В Нижегородской области произошло ДТП с сошедшим с дороги транспортом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на первом километре трассы Зиняки – Зарубинная – Могильцы. По предварительным данным, водитель на автомобиле марки Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после этого машина врезалась в дерево.

На кадрах с места инцидента заметно, что средство передвижения смяло, вокруг разбросаны части машины.

В аварии пострадали три человека – водитель 2004-го и пассажиры 2007-го года рождения. Спасти их не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники ГАИ. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого на Алтае экс-мера города Камень-на-Оби заподозрили в том, что он устроил ДТП. Мужчина находился за рулем, но в какой-то момент не справился с управлением. В результате аварии два человека не выжили.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Известно, что экс-чиновник покинул свой пост из-за утраты доверия.

Ранее в Башкирии водитель напился на свадьбе и угнал машину жениха.