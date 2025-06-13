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Девочке, которую мать бросила в аэропорту в Турции, нашли семью

Девочку, брошенную матерью в турецком аэропорту, усыновила семья из Подмосковья
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Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Брошенная матерью в турецком аэропорту юная россиянка попала в приемную семью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области.

По словам Андрея Воробьева, семимесячная Николь, родившаяся в октябре 2024 года в аэропорту в Анталье, теперь живет в семье Макаровых. Девочка приехала на родину лишь накануне и уже познакомилась со своими приемными родителями, которые живут в Павловском Посаде.

Губернатор выразил благодарность МИД России, Минпросвещения России, а также Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову и ряду других ведомств за участие в судьбе малышки, о возвращении которой в Россию долгое время велись переговоры с турецкой стороной.

«Я уверен, что у Николь теперь все будет хорошо!» — подытожил Воробьев.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство.

Ранее петербурженка ушла в клуб, бросив сына-инвалида и девятимесячную дочь, и не вернулась.

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