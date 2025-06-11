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«Иначе мы смешно будем выглядеть»: в КПРФ предложили промаркировать лабубу

Депутат Останина предложила промаркировать лабубу по возрастам для продажи в РФ
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от КПРФ, председатель Комитета по защите семьи Нина Останина предложила промаркировать по возрастам игрушку лабубу для продажи в России, но не запрещать ее. Заявление публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SНОТ.

По ее словам, «надо посмотреть, кому опасно», и промаркировать игрушку, что она не предназначена, например, для детей младше трех или шести лет.

«Иначе мы смешно будем выглядеть. Взрослые дядьки и тетьки — говорим, что нам эти игрушки лабубу опасны», — добавила она.

Останина отметила, что пока российский рынок не насыщен отечественными игрушками — «до тех пор будут китайские матрешки с раскосыми глазками, а не наши российские».

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ранее заявила, что игрушки лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке, отсутствует необходимая маркировка.

Ранее лабубу сравнили с дубайским шоколадом.

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