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Эпидемиолог рассказал о переносимых клещами вирусах

Роспотребнадзор: клещи в России переносят более 50 опасных для человека вирусов
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Bramborica/Wikipedia.org

Клещи в России переносят более 50 опасных для человека вирусов. Об этом напомнил эпидемиолог и заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков в интервью РИА Новости.

По словам Дедкова, «медицинское значение существенной части» этих вирусов пока не установлено.

Отмечается, что в последнее время из-за глобального потепления эти насекомые размножаются активнее и существенно увеличили ареал обитания. При этом, как отметила главврач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова, на этом фоне выявляется все больше случаев заражения тяжелыми формами клещевого энцефалита. Также пациенты стали значительного тяжелее переносить риккетсиоз, который теперь порой приводит к летальным исходам. Одной из причин этого врачи называют отказ населения от прививок от клещевого энцефалита.

До этого сообщалось, что отказ от прививок привел к распространению кори, краснухи и коклюша в РФ.

Ранее Трамп назначил антипрививочника Кеннеди-младшего министром здравоохранения США.

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