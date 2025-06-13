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Металлическое ограждение упало на ребенка в Москве

В Москве на четырехлетнего мальчика рухнуло металлическое ограждение
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«Газета.Ru»

В Москве металлическое ограждение рухнуло на 4-летнего мальчика. Мальчика с травмами забрали медики, пишет Telegram-канал 112.

«Конструкция упала на маленького Лëню на 1-м переулке Тружеников. Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и сломанным носом»‎, — сказано в посте.

Как уточняется, ситуацией заинтересовались правоохранители. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за непогоды.

До этого житель Новосибирска спас ребенка, который едва не упал с третьего этажа. Инцидент произошел на улице Виктора Уса. На кадрах с места видно, что ребенок попытался пролезть в проем между балконным ограждением и его полом, но застрял и не смог выбраться самостоятельно. Ребенка увидел мужчина и поднялся на балкон второго этажа, затем – помог несовершеннолетнему залезть назад, на свой балкон. К этому моменту рядом с ребенком появился кто-то из взрослых.

Подобный случай произошел в Краснодаре. Четырехлетний мальчик остался дома вместе с 14-летней сестрой, пока мать находилась на работе. Предположительно, девушка отвлеклась. Ее брат тем временем самостоятельно добрался до окна и выпал с 16-го этажа, из-за серьезных травм спасти его не удалось.

Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.

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