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В Краснодаре мальчик не выжил, выпав из окна 16-го этажа

В Краснодаре ребенок выпал из окна 16-го этажа, пока мать была на работе
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Shutterstock

В Краснодаре под окнами дома обнаружили четырехлетнего ребенка, который упал с высоты, мальчика не спасли. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в ЖК «Грани». В этот момент мать семьи находилась на работе, пострадавший остался дома с 14-летней сестрой. Как предположили соседи, девушка могла отвлечься.

Ребенок тем временем смог сам подняться к окну и выпасть. Менее чем через полчаса после происшествия домой пришла мать.

«Она вернулась через минут 20 после того, что произошло с ее сыном. Это большое горе для нее», – рассказали соседи.

Известно, что мать заботилась о детях без помощи мужа. Чтобы обеспечивать младших членов семьи, она работала на двух работах.

До этого в Чечне 13-летний ребенок выпал из окна десятого этажа. Девочка выбралась на подоконник, чтобы помыть окна, однако потеряла равновесие и упала вниз. После падения девочка не выжила, так как получила серьезные травмы.

Ранее в Ленобласти девочка выжила после падения с четвертого этажа.

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