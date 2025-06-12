В Новосибирске на видео попало спасение маленького ребенка, едва не упавшего с балкона

В Новосибирске ребенок едва не упал с третьего этажа, но застрял на балконе

Житель Новосибирска спас ребенка, который едва не упал с третьего этажа. Об этом сообщает ACT-54 Black.

Инцидент произошел на улице Виктора Уса. На кадрах с места видно, что ребенок попытался пролезть в проем между балконным ограждением и его полом, но застрял и не смог выбраться самостоятельно.

Ребенка увидел мужчина и поднялся на балкон второго этажа, затем – помог несовершеннолетнему залезть назад, на свой балкон. К этому моменту рядом с ребенком появился кто-то из взрослых.

Подобный случай произошел в Краснодаре. Четырехлетний мальчик остался дома вместе с 14-летней сестрой, пока мать находилась на работе.

Предположительно, девушка отвлеклась. Ее брат тем временем самостоятельно добрался до окна и выпал с 16-го этажа, из-за серьезных травм спасти его не удалось.

Спустя около 20 минут домой пришла родительница. По словам соседей, произошедшее стало для нее «большим горем».

Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.