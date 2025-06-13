В Тверской области мужчина дал пощечину военному

В Тверской области возбудили угололовное дело в отношении мужчины, который несколько раз ударил по лицу военнослужащего на КПП. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

33-летний мужчина попытался въехать на территорию военного городка на автомобиле без регистрационных номеров. Когда постовой преградил ему путь, он ударил его по лицу, после чего военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух.

После того как личность нарушителя была установлена, он был задержан в собственном доме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого в Ростове-на-Дону мужчина с ножом в ходе ссоры напал на военнослужащего. военного врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки, кровоизлияние в брюшную полость и шок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейским удалось быстро задержать напавшего с ножом. До этого к уголовной ответственности он не привлекался.

Ранее военный избил и придушил подчиненного из-за конфликта с принтером, извинился и получил штраф.