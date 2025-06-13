На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области мужчина дал пощечину военному

Полиция Тверской области: мужчина дал пощечину военному и стал фигурантом дела
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Тверской области возбудили угололовное дело в отношении мужчины, который несколько раз ударил по лицу военнослужащего на КПП. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

33-летний мужчина попытался въехать на территорию военного городка на автомобиле без регистрационных номеров. Когда постовой преградил ему путь, он ударил его по лицу, после чего военнослужащий произвел предупредительный выстрел в воздух.

После того как личность нарушителя была установлена, он был задержан в собственном доме. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого в Ростове-на-Дону мужчина с ножом в ходе ссоры напал на военнослужащего. военного врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки, кровоизлияние в брюшную полость и шок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейским удалось быстро задержать напавшего с ножом. До этого к уголовной ответственности он не привлекался.

Ранее военный избил и придушил подчиненного из-за конфликта с принтером, извинился и получил штраф.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами