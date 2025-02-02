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В Ростове-на-Дону мужчина с ножом атаковал военного

В Ростове-на-Дону мужчина с ножом в ходе ссоры напал на военнослужащего
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Telegram-канал «Че по Ростову?»

В Ростове-на-Дону вооруженный ножом мужчина атаковал военнослужащего. Об этом написал Telegram-канал «Че по Ростову?».

По его данным, инцидент произошел около 6:00 1 февраля у дома №105 на Ворошиловском проспекте в центре города. Между 40-летним ростовчанином, инженером местной компании «РТК», и 33-летним военнослужащим произошла ссора, в ходе которой первый мужчина схватился за нож и нанес оппоненту удары в спину и грудь.

В посте уточняется, что у военного врачи диагностировали проникающие ранения грудной клетки, кровоизлияние в брюшную полость и шоковое состояние. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейским удалось быстро задержать напавшего с ножом. До этого к уголовной ответственности он не привлекался.

В ноябре прошлого года нетрезвая жительница Ивановской области поссорилась со своим сожителем и ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот.

Ранее неизвестный изрезал ножом жительницу Стерлитамака за отказ познакомиться.

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