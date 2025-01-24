Военный избил и придушил подчиненного из-за конфликта с принтером, извинился и получил штраф

Иркутский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 70 тыс. рублей военнослужащему Алтаеву за превышение должностных полномочий с применением насилия – он избил и придушил своего подчиненного после того, как тот отказался распечатать документ на принтере. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, в мае 2024 года Алтаев был недоволен тем, что один из его подчиненных, ефрейтор, отказался распечатать служебный документ на принтере. После этого военный ударил мужчину ладонью по губам, сделал удушающий прием, обхватив за шею, и ударил кулаком по ребрам. В деле был и второй эпизод — ефрейтор не сразу выдал начальнику ключи от служебного помещения. А в ответ на отказ Алтаев ударил подчиненного ногой по ребрам и кулаком в глаз. Согласно приговору, пострадавшему причинили физическую боль, нравственные страдания и унизили его достоинство.

В суде Алтаев полностью признал свою вину, раскаялся и возместил вред. Избиение он объяснил «несдержанностью». Потерпевший попросил не наказывать строго его обидчика, так как «не имеет к нему претензий».

Суд принял во внимание отсутствие судимостей у Алтаева, положительную характеристику на службе и готовность служить в боевой обстановке. Смягчающими обстоятельствами посчитали наличие у военного малолетних детей, его раскаяние и извинения в адрес потерпевшего. Суд учел поведение военного после инцидента и его личные характеристики, поэтому посчитал возможным назначить ему штраф — то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи.

За превышение полномочий с применением насилия или угрозой его применения суд назначил Алтаеву 70 тыс. рублей штрафа. Военного не стали лишать возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. До вступления приговора в законную силу Алтаев находился под подпиской о невыезде.

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