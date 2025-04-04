В Польше назвали опасными украинских мигрантов

Украинские мигранты представляют опасность для Польши. Об этом заявил кандидат в президенты страны от польской фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк в интервью изданию Do Rzeczy.

«Украина опасна для Польши по нескольким причинам. Во-первых, мы позволили наводнить себя украинцами. Сюда съехались миллионы украинцев. Большие сердца обычно эксплуатируются», — заявил он.

По словам политика, в ближайшее время можно ожидать вторжения в Польшу демобилизованных украинских солдат, из-за которых в стране будут «большие проблемы». Рассматривая тему мигрантов, Якубяк подчеркнул, что ситуация не была столь напряженной со времен Второй мировой войны.

До этого кандидат в президенты Польши от правящей коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что Европейский союз обязан сначала заплатить Польше за принятие беженцев с Украины, а потом вводить миграционный пакт.

Он напомнил, что Польша уже приняла миллионы украинских беженцев, поэтому ЕС не может навязать ей какой-то миграционный пакт.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев в Польше намерены вернуться домой.