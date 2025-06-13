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Белоруссия предложила Польше восстановить железнодорожное сообщение

Белоруссия предложила Польше восстановить пассажирское железнодорожное сообщение
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Павел Головкин/AP

Представители Белорусской железной дороги предложили польским коллегам возобновить пассажирское сообщение между странами. Об этом заявили в пресс-службе БЖД.

«Возглавляющий белорусскую делегацию заместитель начальника БЖД Владимир Быцкевич обратился к польской делегации с предложением рассмотреть восстановление сообщения между двумя странами», — говорится в сообщении.

Предложение было направлено в связи с высоким уровнем заинтересованности у граждан.

До этого Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией еще на 90 дней. После почти 372 дней его действия количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы сократилось примерно на 28%, уточнили в польском правительстве.

В конце мая министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк сообщал, что в Люблинском воеводстве, на водном участке польско-белорусской границы, ведется строительство электронного барьера.

Ранее Лукашенко успокоил Польшу и Литву по поводу мигрантов.

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