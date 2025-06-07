Польша продлевает на 90 дней действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша решила продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией еще на 90 дней. Об этом сообщило министерство внутренних дел и администрации республики в соцсети Х.

«Глава МВД подписал постановление, которое продлевает еще на 90 дней функционирование буферной зоны на границе с Белоруссией», — говорится в сообщении.

Буферная зона работает «хорошо», отметили в ведомстве. После почти 372 дней его действия количество попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы сократилось примерно на 28%.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 8 июня.

В конце мая министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк сообщал, что в Люблинском воеводстве, на водном участке польско-белорусской границы, ведется строительство электронного барьера.

Заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов. Его планируется установить к 20 июля.

Ранее сообщалось, что Литва потребует от Белоруссии €200 млн за ввоз мигрантов.