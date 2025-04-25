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Лукашенко успокоил Польшу и Литву по поводу мигрантов

Лукашенко призвал не бояться, что мигранты уедут из Белоруссии в Литву и Польшу
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к спокойствию поляков и литовцев, заявив, что мигранты из Белоруссии не переберутся на их территорию. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Они [поляки и литовцы] боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать — которых мы примем», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко назвал трудовую миграцию естественным процессом, отметив приток в страну мигрантов из различных государств, включая Россию.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудник погранслужбы Польши пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии. Пограничная стража Польши сообщила, что с 11-13 апреля на границе с Белоруссией были зафиксированы 115 попыток незаконного проникновения в Польшу, все они были пресечены.

Ранее Польша отказалась принимать новых мигрантов.

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