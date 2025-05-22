Польша возведет электронное заграждение на границе с Белоруссией

Польша возведет электронное заграждение по реке Буг на границе с Белоруссией

В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке польско-белорусской границы, ведется строительство электронного барьера. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк, передает «Интерфакс».

По словам главы МВД Польши, этот чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы страны будет полностью готов к 20 июля.

Заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, которые обеспечивают обнаружение различных физических характеристик объектов.

В марте польские власти сообщили о введении в эксплуатацию электронного барьера на реках Источанка и Свислочь. Кроме того, была завершена модернизация аналогичной инфраструктуры вдоль существующего физического заграждения.

Ранее глава МИД Польши заявил об «анархии» в Балтийском море.