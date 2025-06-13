Руководство компании отказало сотруднице в больничном и отчитало ее за «слабость»

Китаянка попыталась взять больничный, но подверглась критике со стороны руководства компании и потеряла деньги. Об этом пишет SCMP.

Недавно сотрудница компании Vision Entertainment, базирующейся в Ханчжоу, провинции Чжэцзян, почувствовала, что заболевает. По словам женщины, у нее поднялась температура до 37,9°С и началась лихорадка, после чего она попросила руководителя отдела кадров предоставить ей даже не день, а час отдыха, за который она рассчитывала прийти в себя.

Вместо того, чтобы войти в положение, мужчина почти два часа потратил на оскорбления и издевательства над больной. Он назвал женщину слабой и сказал, что ей нужна психиатрическая помощь.

«Ты слишком слаба. Боже мой, ты даже не можешь выдержать 38 градусов? У тебя сегодня мозги из-за лихорадки не работают, или менструация не наступает, так что ты не можешь думать, прежде чем говорить?» — писал босс подчиненной.

Как отмечается, китайское трудовое законодательство гарантирует сотрудникам право на больничный и предлагает защиту от увольнения, пока они восстанавливаются после болезни. Однако пострадавшая сотрудница фирмы впоследствии обнаружила, что ее рабочая учетная запись была отключена, и узнала, что часть ее зарплаты будет удержана. Районное бюро кадровых ресурсов и социального обеспечения начало расследование инцидента.

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