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Главный инженер из Челябинска доказал незаконность увольнения с помощью селфи

Челябинец отсудил 1,3 млн у работодателя за незаконное увольнение
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Depositphotos

Житель Челябинска полгода делал селфи у здания офиса своей компании и получил компенсацию за увольнение, сообщает Mash.

Однажды главный инженер одного из городских предприятий пришел в офис и узнал на пункте охраны, что его компания переехала в другое место. Раздобыв новый адрес, сотрудник не смог активировать на входе пропуск и выяснил, что он якобы «уже давно уволен».

Работодатель отказался отдавать бывшему работнику трудовую книжку и вообще какие-либо документы, подтверждающие увольнение. Тогда мужчина решил доказать его незаконность. Он каждый день ходил на работу, но в старый офис, отмечался на КПП и делал селфи, а затем обратился в суд.

Компания утверждала, что инженер прогуливал рабочие смены, но суд в итоге встал на сторону истца и постановил выплатить ему 1,3 млн рублей.

Ранее британка получила £7500 компенсации за шум в библиотеке, мешавший ей работать.

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