В Кирове трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа и выжила

Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры в Кирове

В Кирове трехлетняя девочка пострадала при падении с высоты. Об этом сообщает СК России по Кировской области. Организована доследственная проверка по факту травмирования малолетней девочки в результате падения из окна.

Несчастный случай произошел 12 июня в одном из домов по улице Ломоносова. Девочка 2022 года рождения находилась в квартире на четвертом этаже, залезла на окно и навалилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

В результате она выпала наружу и получила телесные повреждения. Ее госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

До этого семилетняя девочка из Оренбурга пыталась обхитрить мать и выпала из окна. В тот день ребенок гулял во дворе, и в какой-то момент вернулся домой. Девочка попросилась погулять еще, но мать запретила. Тогда пострадавшая взяла ключи и бросила их в окно. Пока мать спускалась за ними, девочка решила сбежать. Находясь в своей квартире на втором этаже, она попыталась вылезти в окно, но потеряла равновесие и упала. Ее госпитализировали с травмой брюшной полости.

Ранее в Астрахани ребенок выпал из окна девятого этажа, пока мать ходила в магазин.