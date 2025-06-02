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В Астрахани ребенок выпал из окна девятого этажа, пока мать ходила в магазин

В Астрахани пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
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СУ СК России по Астраханской области

В Астрахани устанавливаются обстоятельства падения пятилетнего ребенка из окна квартиры, спасти девочку не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 2 июня, мать пятилетней девочки ушла в магазин и оставила ребенка дома без присмотра. Девочка забралась на подоконник у открытого окна и упала с высоты девятого этажа вместе с москитной сеткой.

Спасти пострадавшую медики не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, детали несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа в доме на улице Шепеткова во Владивостоке. Ребенок приземлился на козырек подъезда, откуда его спустили прохожие. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна в Волгограде и попал в больницу в тяжелом состоянии.

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