В Финляндии завершилось предварительное расследование в отношении танкера Eagle S

Полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал Yle со ссылкой на адвоката экипажа Германа Юнгберга.

Известно, что финская полиция передала материалы предварительного расследования заместителю генпрокурора. В свою очередь замгенпрокурора Юкка Раппе рассказал, что генпрокуратура получила материалы следствия.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией вышла из строя в декабре 2024 года. Финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля и четырех подводных кабелей связи. Тогда же таможенная служба Финляндии, не предоставив доказательств, заявила о возможной причастности судна Eagle S к транспортировке российских энергоресурсов. В марте полиция сняла арест с танкера и позволила пяти членам экипажа покинуть страну.

Ранее в Финляндии рассказали о ходе расследования повреждения кабеля в Балтийском море.