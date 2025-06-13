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В Ленобласти неизвестные сломали школьнику ребро

В Ленобласти ищут неизвестных, избивших 13-летнего мальчика
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Depositphotos

Полицейские Ленобласти проводят проверку после нападения на 13-летнего мальчика в Новом Девяткино. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Капральской улице. По данным полиции, неизвестные избили школьника, после чего он попал в больницу. Медики диагностировали у него ушибы и перелом ребра.

Сотрудники медучреждения передали данные о произошедшем в МВД. На данный момент неизвестных ищут.

«Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента», – сообщается в публикации.

До этого в Волгограде несколько байкеров избили участника СВО, который приехал отдохнуть. Вместе с супругой они шли домой, но в какой-то момент увидели людей на мотоциклах, которые ехали на красный свет.

Военный сделал им замечание, после чего пострадавшего избили. К компании позже присоединились еще несколько человек. Участник СВО получил перелом носа, из-за которого ему нужна срочная операция.

Ранее в Петербурге мужчину избили после отказа быстро вернуть аванс за аренду жилья.

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