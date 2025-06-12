В Петербурге мужчину избили после отказа быстро вернуть аванс за аренду жилья

Житель Петербурга пострадал во время разборок, связанных с деньгами за аренду квартиры. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина снимал трехкомнатную квартиру за 50 тысяч рублей, но в какой-то момент появились проблемы с доходами, поэтому он решил найти человека, который будет жить в квартире и платить половину.

На объявление откликнулась 21-летняя девушка, которой условия якобы отлично подходили. Она отдала аванс в размере 25 тысяч рублей, однако позже нашла другое жилье и потребовала вернуть деньги.

Мужчина попросил подождать, так как ему нужно найти нового жильца. После этого девушка и ее дядя якобы стали угрожать ему и оскорблять в соцсетях.

Накануне ребенок позвонил в дверь квартиры мужчины и рассказал, что тот заливает его квартиру. Когда дверь открылась, на пострадавшего напал родственник девушки. Арендатора избили и разбили его рабочий ноутбук.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков, у него диагностировали ушибы, ссадины лица, шеи и рук. Мужчина обратился в полицию.

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