На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчину избили после отказа быстро вернуть аванс за аренду жилья

78.ru: в Петербурге дядя квартирантки избил мужчину из-за платы за жилье
close
Pexels

Житель Петербурга пострадал во время разборок, связанных с деньгами за аренду квартиры. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина снимал трехкомнатную квартиру за 50 тысяч рублей, но в какой-то момент появились проблемы с доходами, поэтому он решил найти человека, который будет жить в квартире и платить половину.

На объявление откликнулась 21-летняя девушка, которой условия якобы отлично подходили. Она отдала аванс в размере 25 тысяч рублей, однако позже нашла другое жилье и потребовала вернуть деньги.

Мужчина попросил подождать, так как ему нужно найти нового жильца. После этого девушка и ее дядя якобы стали угрожать ему и оскорблять в соцсетях.

Накануне ребенок позвонил в дверь квартиры мужчины и рассказал, что тот заливает его квартиру. Когда дверь открылась, на пострадавшего напал родственник девушки. Арендатора избили и разбили его рабочий ноутбук.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков, у него диагностировали ушибы, ссадины лица, шеи и рук. Мужчина обратился в полицию.

Ранее в Новосибирске мужчина заступился за друга и потерял память после драки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами