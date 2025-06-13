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Толпа молодых людей избила участника СВО в Волгограде

Байкеры напали на участника СВО, приехавшего в отпуск в Волгоград
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Волгограде молодые люди избили участника СВО, сделавшего им замечание, пишет сегодня, 13 июня, V1.RU.

Инцидент произошел накануне вечером в Спартановке, спальном районе на севере города, когда супруги возвращались домой из кафе. Они переходили проезжую часть на улице Николая Отрады, но в этот момент мимо пронеслись мотоциклы. Мужчина сделал замечание водителям, проехавшим на запрещающий сигнал светофора, а те в ответ принялись его избивать.

«На помощь к мотоциклистам откуда-то появилась еще компания молодежи», — вспоминает жена потерпевшего.

Как сообщается, мужчина ушел на СВО добровольцем и служил в штурмовом отряде, но вернулся в Волгоград в краткосрочный отпуск. В результате избиения он получил открытый перелом носа со смещением, теперь ему показана срочная операция.

В ближайшее время супруга раненого собирается обращаться в полицию с заявлением. По ее словам, конфликт произошел на глазах у многочисленных свидетелей.

Ранее на Кубани двое мужчин напали на ветерана СВО.

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