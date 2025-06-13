В Иране призвали провести экстренное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси провести экстренное заседание Совета управляющих из-за израильской атаки на ядерные объекты в исламской республике. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, в котором призвал его решительно осудить атаки Израиля на ядерные объекты Ирана», — уточнили в МИД.

Аракчи также призвал главу агентства немедленно созвать экстренное заседание Совета управляющих для рассмотрения данной ситуации.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже в пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые, по данным разведки, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории страны.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.