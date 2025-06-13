Израиль заявил о ликвидации высокопоставленных иранских командиров

Армия обороны Израиля заявила, что в ходе масштабной операции на территории Ирана были уничтожены три высокопоставленных иранских военных.

По информации ЦАХАЛ, в результате операции ликвидированы начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Бакери, глава КСИР Хосейн Салами и руководитель командования по чрезвычайным ситуациям Голам Али Рашид.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые, по данным разведки, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории Ирана. Под удар попали в том числе укрытия, где находились представители военного руководства.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.