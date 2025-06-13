Власти РФ контролируют работу авиаперевозчиков в связи с отменой рейсов на Ближний Восток

Росавиация: идет работа с авиакомпаниями на фоне отмены рейсов на Ближний Восток

Росавиация и Минтранс РФ контролируют работу авиакомпаний по корректировке расписания в связи с отменой рейсов на Ближний Восток. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в связи с указанием авиакомпании «Азимут» и Red Wings временно отменили свои рейсы в Израиль, «Аэрофлот» — в Иран.

«‎Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат денежных средств или перевозка на рейсах после отмены NOTAM (https://t.me/favt_ru/4174), запрещающего полеты в Израиль и Иран», — сказано в сообщении.

Кореняко предупредил, что в связи с корректировкой маршрутов продолжительность полета может измениться. Некоторые единичные плановые рейсы объединят для перевозки пассажиров на более вместительных самолетах, отметил представитель Росавиации.

До этого сообщалось, что Ирак и Иордания после атаки Израиля на Иран закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов.

Также Кореняко рассказал, что авиационные власти Ирана и Израиля закрыли свое небо для полетов гражданских воздушных судов. Российские авиакомпании были оповещены о произошедшем, и теперь планируют маршруты в другие государства Ближнего Востока в обход закрытого воздушного пространства.

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