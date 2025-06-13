На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Казани напал с ножом на полицейских и ранил одного из них

Казанец ранил полицейского ножом при задержании и попал под суд
close
Global Look Press

В Казани мужчину будут судить за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 15 апреля в доме на улице Заря. По версии следствия, мужчина, арендующий там квартиру, нарушил порядок. На место были вызваны полицейские, которые попытались задержать нарушителя.

Однако казанец оказал стражам порядка сопротивление и успел дважды ударить одного из них ножом в руку, но все же был обезврежен и закован в наручники. Раненому понадобилась медицинская помощь, а в отношении дебошира возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

До этого россиянин отделался условным сроком за нападение с ножом на полицейских. Житель Сахалина устроил дебош и напал на сотрудника полиции, бросив в него стеклянную бутылку. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами