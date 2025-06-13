Житель Казани напал с ножом на полицейских и ранил одного из них

В Казани мужчину будут судить за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 15 апреля в доме на улице Заря. По версии следствия, мужчина, арендующий там квартиру, нарушил порядок. На место были вызваны полицейские, которые попытались задержать нарушителя.

Однако казанец оказал стражам порядка сопротивление и успел дважды ударить одного из них ножом в руку, но все же был обезврежен и закован в наручники. Раненому понадобилась медицинская помощь, а в отношении дебошира возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

До этого россиянин отделался условным сроком за нападение с ножом на полицейских. Житель Сахалина устроил дебош и напал на сотрудника полиции, бросив в него стеклянную бутылку. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка.