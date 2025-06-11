Россиянин отделался условным сроком за нападение с ножом на полицейских

Житель Анивского округа Сахалина устроил дебош и напал на сотрудника полиции, бросив в него стеклянную бутылку. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным следствия, обвиняемый под воздействием алкоголя и наркотиков случайно столкнулся на улице с полицейским и начал вести себя агрессивно. Дебошир выхватил нож и стал угрожать стражу порядка, размахивая лезвием и выкрикивая угрозы.

На требования бросить нож мужчина не реагировал, он швырнул в сторону полицейского пустую стеклянную бутылку, которая попала тому в ногу. Хулигана скрутили, в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Жигулевске будут судить местную жительницу, которая села за руль пьяной и напала на полицейского, остановившего ее авто. Автомобилистка с трудом выбралась из машины и начала оскорблять сотрудников. Одного из них она укусила за руку и попыталась пнуть. Возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка.