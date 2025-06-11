На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отделался условным сроком за нападение с ножом на полицейских

На Сахалине мужчина напал на полицейских и получил условный срок
close
Global Look Press

Житель Анивского округа Сахалина устроил дебош и напал на сотрудника полиции, бросив в него стеклянную бутылку. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным следствия, обвиняемый под воздействием алкоголя и наркотиков случайно столкнулся на улице с полицейским и начал вести себя агрессивно. Дебошир выхватил нож и стал угрожать стражу порядка, размахивая лезвием и выкрикивая угрозы.

На требования бросить нож мужчина не реагировал, он швырнул в сторону полицейского пустую стеклянную бутылку, которая попала тому в ногу. Хулигана скрутили, в отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Жигулевске будут судить местную жительницу, которая села за руль пьяной и напала на полицейского, остановившего ее авто. Автомобилистка с трудом выбралась из машины и начала оскорблять сотрудников. Одного из них она укусила за руку и попыталась пнуть. Возбуждено уголовное дело, фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами