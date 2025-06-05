Россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка

В Кобяйском районе Якутии местная жительница выплатит штраф за угрозы в адрес полицейских. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Якутии.

Инцидент произошел 31 мая в поселке Сангар. Пьяную женщину нашли спящей, рядом с ней находился ее маленький сын. Мальчик признался, что за весь день съел только пачку лапши быстрого приготовления.

Правоохранители разбудили нерадивую мать и предложили ей проехать в отдел полиции, в ответ женщина начала проявлять агрессию. Якутянка схватила нож и угрожала стражам порядка. Мальчика из семьи изъяли, в отношении матери был составлен протокол об административном правонарушении, ей предстоит выплатить штраф.

До этого сообщалось, что в Жигулевске будут судить местную жительницу, которая села за руль пьяной и напала на полицейского, который остановил ее авто. Нетрезвая женщина решила прокатиться, странную манеру движения автомобиля заметили экипаж ДПС. Автомобиль остановили, женщина с трудом выбралась из машины и начала оскорблять сотрудников, одного из них она укусила за руку и попыталась пнуть. В отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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