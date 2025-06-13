В Петербурге ребенок с аутизмом не выжил, выпав из окна десятого этажа

В Шушарах мальчик с аутизмом выпал из окна десятого этажа

Десятилетний мальчик не выжил после выпадения из окна десятого этажа. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в поселке Шушары. По предварительным данным, ребенок играл в своей комнате один, пока родители находились в другом помещении. В какой-то момент мать услышала грохот, зашла в комнату и увидела открытое окно.

Медики прибыли на место, но спасти пострадавшего не смогли.

Известно, что ребенок жил вместе с неработающей матерью и ее мужем. У ребенка диагностировали аутизм и тяжелую умственную отсталость, из-за чего у него была инвалидность.

Родители ради безопасности ребенка сняли со всех окон ручки.

До этого в Петербурге мужчина и женщина выпали из окна пятого этажа. Пара находилась на лестничной клетке, но по какой-то причине вскоре они упали на асфальт. Женщину спасти не удалось. Ее возлюбленного доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в Новосибирске на видео попало спасение маленького ребенка, едва не упавшего с балкона.