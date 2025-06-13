В Петербурге мужчина и женщина попали в больницу с тяжелыми травмами, выпав из окна

В Петербурге местные жители обнаружили пару под окнами дома. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Лесном проспекте, в Выборгском районе города. 41-летний мужчина и его 46-летняя сожительница находились на лестничной клетке пятого этажа, но в какой-то момент выпали из окна. В результате оба попали в больницу.

«Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, у него зафиксировали травмы головы, груди, таза и позвоночника», – сообщается в публикации.

Его возлюбленной медики оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Известно, что ранее мужчина был судим дважды по статье о краже. Всего он провел в местах лишения свободы четыре года.

До этого в Оренбурге ребенок пытался обмануть мать и выпал из окна второго этажа. Девочка пришла домой и попросила у родительницы еще немного погулять, но та отказала.

Тогда ребенок выбросил ключи в окно, и, пока мать спускалась за ними, попыталась вылезти в окно. В какой-то момент она потеряла равновесие и выпала, получив травму брюшной полости.

Ранее в Новосибирске на видео попало спасение маленького ребенка, едва не упавшего с балкона.